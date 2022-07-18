Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1687 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3886 (+7) од,
- артилерійських систем – 849 (+3) од,
- РСЗВ - 248 (+0) од,
- засобів ППО - 113 (+3) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),
- крилатих ракет - 166 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2753 (+7) од,
- спеціальної техніки - 70 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.