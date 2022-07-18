Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1687 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3886 (+7) од,
  • артилерійських систем – 849 (+3) од,
  • РСЗВ  - 248 (+0) од,
  • засобів ППО - 113 (+3) од,
  • літаків – 220 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),
  • крилатих ракет - 166 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2753 (+7) од,
  • спеціальної техніки - 70 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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