ОГП: Кількість постраждалих дітей від російської агресії зросла
В Офісі генпрокурора повідомляють, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждали понад 1019 дітей. З низ 353 дитини загинули, ще 666 отримали поранення.
Так, 17 липня в результаті обстрілу окупантами села Новий Донбас Покровського районі Донецької області поранення отримав 16-річний підліток.
Також вчора окупанти в черговий раз обстріляли Бахмут Донецької області. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє дітей 2, 3 і 9 років.
Відзначається, що з початку війни найбільше дітей постраждали в:
- Донецької області - 373;
- Харківській - 191;
- Київській - 116;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 61;
- Миколаївській - 53;
- Херсонській - 52;
- Запорізькій - 31.
"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні ОГП.
Крім того, там розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні на сьогодні пошкоджено 2138 навчальних закладів. З них 221 зруйнований повністю.