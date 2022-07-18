ОВА: окупанти обстріляли Харків

Окупанти вночі завдали артилерійських ударів по Київському району Харкова, також обстріляли область. Про це повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові постраждала виключно цивільна інфраструктура - частково зруйновані кілька поверхів п’ятиповерхового будинку. А також зруйновано дах, технічний поверх та пошкоджені квартири 8-го та 9-го поверхів іншої житлової багатоповерхівки. Без постраждалих.

По області вночі ворог завдав удару по Богодухівському та Чугуївському районах.

У смт Золочів внаслідок обстрілів горіли приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі.

У м. Чугуїв внаслідок обстрілу в 5-поверховому житловому будинку пошкоджено вікна, жителів будинку евакуювали.

Протягом доби обстрілів зазнавав також Ізюмський район: горіли сміттєзвалища та озима пшениця на полі 250 гектарів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області внаслідок російської агресії загинули - 67-річна жінка в с.Калинове та 38-річний чоловік у Печенігах. Поранені та госпіталізовані 41-річна жінка в с.Калинове та 75-річний чоловік у Печенігах.