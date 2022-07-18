ОП: про звільнення Баканова та Венедіктової поки не йдеться

Про звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова з посад поки не йдеться, очікуються перевірки. Про це заявив заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов в ефірі національного телемарафону, повідомляє Новое время.

За його словами, поки що йдеться лише про відсторонення та усунення.

"Зараз про звільнення цих двох посадових осіб поки не йдеться. Буде проведено службові перевірки та розслідування. За результатами цих перевірок президентом буде ухвалено рішення щодо необхідності внесення до парламенту подання про надання згоди на звільнення генпрокурора чи невнесення. Те саме стосується й голови СБУ" , — пояснив він.

Смирнов додав, що рішення Зеленського про усунення та відсторонення глав двох відомств пов’язане з тим, що президент і суспільство "досить довго чекали конкретніших і, можливо, радикальних результатів від керівників цих органів щодо очищення колаборантів та державних зрадників".

Заступник голови ОПУ нагадав, що на шостому місяці війни майже щотижня у цих правоохоронних органах продовжують виявляти колаборантів.

"Щоб запобігти потенційному впливу цих двох посадових осіб на кримінальні провадження, які розслідуються щодо працівників СБУ, підозрюваних у співпраці з країною-агресором, і те саме стосується прокуратури, президентом було прийнято відповідні рішення про усунення з посади" , — сказав він.

Смирнов також припустив, що за результатами перевірок Венедіктова та Баканов можуть зберегти свої посади, але все залежить від рішення Зеленського.

Смирнов уточнив, що Венедіктова відсторонена згідно з правом президента усунути з посади посадову особу, яка призначається і звільняється ним.

Усунення Баканова від виконання обов’язків прописане у Дисциплінарному статуті ЗСУ, оскільки голова СБУ є військовим.

17 липня Зеленський відсторонив з посади Венедіктову та усунув Баканова. Пізніше він пояснив, що ухвалив таке рішення через велику кількість кримінальних проваджень про держзраду і колабораціонізм серед працівників правоохоронних органів.