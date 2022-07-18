Forbes: ДТЕК Ахметова через війну втратив 70% вартості

Енергохолдинг Ріната Ахметова ДТЕК через війну втратив 70% вартості. У 2021 році статки Ахметова зросли вдвічі, до 13,7 млрд дол, за чотири місяці війни він збіднів утричі, до 4,2 млрд дол, повідомляє Forbes.

"Важка індустрія генерує 90% виручки імперії Ахметова. Один із її стовпів – гірничо‑металургійний холдинг "Метінвест" – у 2021 році отримав надприбутки завдяки високим світовим цінам на руду. Дохід компанії зріс на 72% в порівнянні з 2020 роком – до $18 млрд; EBITDA – у 3,2 раза, до $7 млрд.

Російські війська знищили дві третини металургійного бізнесу Ахметова та зруйнували вертикальну інтеграцію групи, яка вибудовувалася роками. Напередодні російського вторгнення Forbes оцінював "Метінвест" у $11,4 млрд. Поточна оцінка майже в чотири рази нижча – $3 млрд", - йдеться у статті видання.

Forbes також нагадує, що 11 липня Ахметов заявив про вихід з медіабізнесу, який до війни видання оцінював у 200 млн доларів.

Зазначаєтся, що ДТЕК - інший стовп бізнес-імперії Ахметова - наразі уник серйозних руйнувань, але шестимісячний запас міцності вже вичерпався.

Основа енергетичного бізнесу Ахметова - "ДТЕК Енерго".

"До війни компанія генерувала понад 40% виторгу групи, видобувала 90% вугілля в Україні, контролювала близько 70% теплової генерації та займала третину ринку електроенергії.

Незважаючи на ці показники, ДТЕК планувала продавати теплові електростанції і шахти на користь "зеленої" генерації. Впродовж 10 років компанія хотіла наростити частку відновлюваної енергії в загальному обсязі реалізації мінімум на 24 п. п. – до 33%.

Через війну виручка "ДТЕК Енерго" впала на 20%, виробництво електроенергії – на 30%, а частка на ринку електроенергії знизилась до 20%" , - додає Forbes.

За словами старшого аналітика Dragon Capital (компанія-власник Українскої правди) Дениса Сакви, головна проблема "ДТЕК Енерго" - падіння на 30-40% попиту на електроенергію.

"Це тисне на фінанси компанії, оскільки знизити постійні витрати не так просто.

Наприклад, шахти потребують постійних інвестицій на відкачування води, підтримку видобутку" , - заявив Саква.

Також компанія втратила контроль над Луганською ТЕС, яка була захоплена російськими військовими в перші дні війни.

У березні гендиректор ДТЕК оцінив втрату цієї станції у 180 млн дол.

Крім того, ДТЕК зупинив Запорізьку ТЕС, яка знаходиться в окупованому Енергодарі. А Криворізька та Курахівська станції знаходяться на лінії фронту і постійно зазнають обстрілів.

Покращити фінансовий стан компанії може експорт електроенергії в ЄС, який Україна розпочала 30 червня. Ціни в ЄС втричі вищі, ніж в Україні, пише Forbes.