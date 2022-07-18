Зеленський призначив т.в.о. голови СБУ

Президент Володимир Зеленський своїм указом﻿ доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку.

"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України".

Раніше заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.