ДСНС: Від російського обстрілу Торецька загинули 6 людей

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок російських обстрілів Торецька Донецької області загинули 6 людей.

"З самого ранку місто Торецьк зазнало обстрілу, внаслідок влучення снаряда зруйновано двоповерхову будівлю, в якій знаходилися люди.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих, врятовано з-під завалу 3 людей, 1 з яких померла в лікарні" , - повідомляє відомство.

Рятувальники звітують, що станом на 8.20 пошукові роботи було завершено.