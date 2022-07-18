ДПСУ: Україна зміцнює лінію кордону з Росією та Білоруссю

Російські військові посилили обстріли прикордонних областей, однак створення ударних угрупувань в РФ та Білорусі, які б могли знову спробувати вторгнутися в Україну, наразі не спостерігається, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів в ефірі національного телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив, що росіяни щодня продовжують обстрілювати територію Чернігівської та Сумської областей. Останнім часом найбільше обстрілів припадає саме на Сумщину. Окупанти застосовують ствольну артилерію та міномети, запускають ракети з літаків.

Демченко наголосив, що на кордонах з РФ і Білоруссю наразі не спостерігають створення ударних угрупувань, які б могли здійснити повторне вторгнення на територію України. Сили оборони — ДПСУ, ЗСУ тощо — посилюють ці напрямки.

"Робиться все необхідне, щоб укріпити як лінію кордону, так і прикордоння — у разі, якщо ворог або ті, хто захоче до нього долучитися, спробує здійснити наступ на нашу країну" , — зазначив речник ДПСУ.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що Росії потрібна утилізація білоруської армії на війні в Україні та втрата опори режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Далі РФ прагнутиме поглинути Білорусь.