ВМС: росіяни тримають сім носіїв "Калібрів" у двох морях

Російські війська утримують у Чорному морі готові до завдання ракетних ударів два носії крилатих ракет "Калібр", у Середземному морі – п'ять, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

"Станом на 18 липня в Чорному морі ворог утримує в готовності до нанесення ракетних ударів 2 носії ОТР "Калібр" та продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі. В Середземному морі — 5 ворожих носіїв "Калібр" та 2 ракетні крейсери" , — попереджають військові.

Станом на 18.07.2022:в Чорному морі ворог утримує в готовності до нанесення ракетних ударів 2 носії ОТР «Калібр», та продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі. В Середземному морі - 5 ворожих носіїв «Калібр» та 2 ракетні крейсери. pic.twitter.com/vHhDCxFvSA — Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) July 18, 2022

16 липня протиповітряна оборона України знищила чотири російські ракети, випущені окупантами з Каспійського моря.