ВМС: росіяни тримають сім носіїв "Калібрів" у двох морях
Російські війська утримують у Чорному морі готові до завдання ракетних ударів два носії крилатих ракет "Калібр", у Середземному морі – п'ять, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.
"Станом на 18 липня в Чорному морі ворог утримує в готовності до нанесення ракетних ударів 2 носії ОТР "Калібр" та продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі. В Середземному морі — 5 ворожих носіїв "Калібр" та 2 ракетні крейсери", — попереджають військові.
16 липня протиповітряна оборона України знищила чотири російські ракети, випущені окупантами з Каспійського моря.