ВМС: росіяни тримають сім носіїв "Калібрів" у двох морях

ВМС: росіяни тримають сім носіїв "Калібрів" у двох морях
Фото: Wikipedia

Російські війська утримують у Чорному морі готові до завдання ракетних ударів два носії крилатих ракет "Калібр", у Середземному морі – п'ять, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

"Станом на 18 липня в Чорному морі ворог утримує в готовності до нанесення ракетних ударів 2 носії ОТР "Калібр" та продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі. В Середземному морі — 5 ворожих носіїв "Калібр" та 2 ракетні крейсери", — попереджають військові.

16 липня протиповітряна оборона України знищила чотири російські ракети, випущені окупантами з Каспійського моря.

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