Україна просить ЄС накласти санкції на тридцять російських банків

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола закликала ЄС запровадити санкції проти усіх російських державних банків з-поміж 30 найбільших, включно з Газпромбанком, повідомляє Економічна правда.

"Продовжується обговорення сьомого пакету санкцій. На порядку денному – включення низки російських банків, які беруть участь у фінансуванні війни, до списку SDN.

Ми б просто запровадили санкції проти всіх банків із топ-тридцяти, включно з Газпромбанком. Оплату газу можна легко здійснювати за окремим механізмом" , – зазначається в дописі.

Санкції SDN передбачають повну заборону на операції, з виключеннями для конкретних, чітко визначених цілей. Наприклад, вони можуть стосуватися банків, що мають ліцензію на здійснення зовнішньої торгівлі.