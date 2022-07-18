За вихідні низка українських мереж АЗС знизили ціни на автомобільний газ

За вихідні (15-18 липня) низка українських мереж АЗС знизили ціни на автогаз, повідомляє Enkorr.

Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Зокрема, продукт у мережі WOG подешевшав на 74 коп./л до 33,24 грн/л. На 1,90 грн/л знизила ціни столична мережа KLO, на 3 грн/л – Авантаж.

На 2,37 та 1,1 грн/л до 31,86 та 32,09 грн/л автогаз подешевшав у мережах SOCAR та Shell відповідно.

На 0,2-1,5 грн/л знизили ціни AMIC, Приват, VostokGaz, BVS, Катрал, Автотранс, Chipo та інші мережі (див. табл.).

У середньому країною за вихідні автогаз подешевшав на 58 коп./л до 32,94 грн/л.

Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 15 по 18 липня, грн/л: