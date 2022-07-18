У Путіна підтвердили обговорення "зернового коридору" на зустрічі з Ердоганом

Президент Росії Володимир Путін обговорюватиме питання організації "зернового коридору" для України на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Тегерані, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява помічника президента Росії Юрія Ушакова.

За його словами, на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі домовилися підготувати спільний документ, який визначав би правові основи і загальний порядок вивезення зерна з українських портів.

"Ми готові продовжувати роботу на цьому треку. Ця робота буде продовжена. Питання буде безпосередньо обговорюватися між президентами 100%" , - зазначив Ушаков.

Нагадаємо, за даними Reuters, Україна має намір якнайшвидше укласти угоду, яка дозволить розблокувати порти і організувати вивезення зернових через Чорне море.

Як зазначають в ООН, угода може бути досягнута вже цього тижня.