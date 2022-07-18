Зеленський: Росія випустила по Україні вже понад 3000 крилатих ракет

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія випустила понад 3000 крилатих ракет, повідомляє Новое время.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram, опублікувавши фото із наслідками ударів по українських містах.

"Вже понад три тисячі крилатих ракет застосувала Росія проти України. Не можна порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були використані проти нашої країни та наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців" , - зазначив він.

Зеленський наголосив, що всі, хто причетний до терору в Україні, дадуть відповідь за нього.

"За все, що відбувається 145 днів та більш як вісім років. Це буде зроблено" , – резюмував він.

Росія напала на Україну 24 лютого. 18 липня - 145-й день повномасштабної війни. Війська окупантів намагалися наступати з півночі, сходу та півдня, обстрілюючи з артилерії та з повітря мирні міста по всій Україні. Ракетні удари РФ по всій території країни продовжуються і зараз, окупанти атакують цивільні об'єкти.

За цей час Кремль змінював цілі війни в Україні кілька разів. Після провальної операції із захоплення Києва та відведення військ з територій Київської, Чернігівської та Сумської областей війська РФ зосередилися на боях за ті території Донецької та Луганської областей, які до повномасштабного вторгнення перебували під контролем України.

Під контролем російських окупантів знаходиться лише один обласний центр – Херсон. Захоплено також частину Запорізької, Херсонської, Луганської та Харківської областей.

В окремих районах українські війська переходять у контрнаступ, а російські війська зазнають втрат.