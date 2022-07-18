Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики

Верховна Рада підтримала заяву про звільнення міністра соціальної політики Марини Лазебної, повідомляє Українська правда.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Василь Мокан у Telegram.

За рішення проголосувало 277 депутатів.

"Призначення (Оксани Жолнович) на посаду Міністра відбудеться незабаром, але не сьогодні".

Як пояснив Мокан, претенденткою на вакантну позицію в уряді є Оксана Жолнович – керівник департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

За його словами, вона є професійним юристом, викладала на кафедрі соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, працювала у структурі Мінсоцполітики.

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