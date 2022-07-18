Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики
Верховна Рада підтримала заяву про звільнення міністра соціальної політики Марини Лазебної, повідомляє Українська правда.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Василь Мокан у Telegram.
За рішення проголосувало 277 депутатів.
"Призначення (Оксани Жолнович) на посаду Міністра відбудеться незабаром, але не сьогодні".
Як пояснив Мокан, претенденткою на вакантну позицію в уряді є Оксана Жолнович – керівник департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.
За його словами, вона є професійним юристом, викладала на кафедрі соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, працювала у структурі Мінсоцполітики.
Передісторія:
- 15 липня Міністр соціальної політики Марина Лазебна подала до Верховної Ради заяву про відставку.
- На початку липня в Офісі президента повідомили, що найближчими тижнями парламент може змінити міністра соціальної політики.
- За даними УП, у команді президента ухвалили рішення про звільнення Марини Лазебної. Кандидатом на нового міністра розглядають Оксану Жолнович, яка зараз керує департаментом соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.