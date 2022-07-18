Президент Володимир Зеленський провів розмову зі своїм колегою із Бразилії Жаїром Болсонару, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили важливість відновлення експорту українського зерна для запобігання спровокованій Росією глобальній продовольчій кризі. Закликаю всіх партнерів приєднуватися до санкцій проти агресора".

Провівши розмову з Президентом Бразилії @jairbolsonaro . Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили важливість відновлення експорту зерна для запобігання провокованій Росією глобальній продовольчій кризі. Закликаю всіх партнерів долучатися до санкцій проти агресору. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2022

Нагадаємо: Бразилія разом з Росією входять до так званої групи країн БРІКС (Росія, Бразилія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка), які є найбільшими у світі за площею та населенням серед країн, що розвиваються.