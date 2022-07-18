Україна вийшла з митної угоди країн СНД

Верховна Рада ухвалила закон про вихід України з Угоди про співпрацю та взаємодопомогу у митних справах, укладену 15 квітня 1994 року в Москві та ратифіковану ВР у 1999 році, повідомляє Укрінформ.

Про це свідчить відповідний проект закону №0105, який підтримали 327 народних депутатів.

У пояснювальній записці наголошується, що актуальність угоди для України під час її укладання була обумовлена ​​необхідністю створення договірно-правової бази співробітництва з державами – учасницями Співдружності Незалежних Держав у митній сфері. Зокрема, йшлося про надання митними органами відповідних держав адміністративної взаємодопомоги, здійснення узгоджених заходів щодо виявлення та припинення протиправних дій.

Зараз угода втратила своє практичне значення для України і не застосовується.

Як повідомлялося, Україна продовжує виходити з угод, скоєних у рамках Співдружності Незалежних Держав.