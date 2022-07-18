Генштаб: ЗСУ завдали ворогові втрати на Слов'янському та Авдіївському напрямках

Українські військові завдали ворогові втрат і змусили відійти на Слов'янському та Авдіївському напрямах, на Бахмутському напрямку відобразили штурм росіян, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину.

На Слов'янському напрямі ворог намагається покращити тактичне становище своїх підрозділів у напрямку Ізюм – Барвінкове. Здійснив артилерійські обстріли з артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Чеполь, Карнаухівка, Вернопілля, Богородичне, Дібрівне, Долина, Краснопілля та Адамівка. Авіаудари зафіксовані недалеко від Прудянки та Богородичного.

Українські воїни завдали втрат і відкинули супротивника назад, коли той намагався просунутися у напрямку Бражівки та Дмитрівки.

На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу у напрямках міст Бахмут та Сіверськ.

Противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Тетянівки, Донецького, Дронівки, Григорівки, Стародубівки, Сіверська та Миколаївки. Наніс авіаудар поблизу Верхньокам'янського. Вів повітряну розвідку БПЛА.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне становище на напрямках Білогорівка – Григорівка, Золотарівка – Верхньокам'янське, Золотарівка – Серебрянка та Лисичанський НПЗ – Верхньокам'янське. Успіху не має. Бойові дії продовжуються.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції поблизу Вимки, Берестового, Білогорівки, Покровського, Веселої Долини, Курдюмівки, Травневого та Шумов. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове та Покровське.

Українські захисники відобразили ворожий штурм у напрямку Миронівки – Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. Намагався покращити тактичне становище на напрямі Верхньоторецьке – Кам'янка, успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.

На Курахівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій ворог не вів. Здійснював артилерійські обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Тоненьке, Невельське, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Новополь, Гуляйполе, Юрківка, Оріхів та Малі Щербаки. Наніс авіаудари біля Новоданилівки та Новоандріївки.

На Сіверському напрямку противник продовжує вести повітряну розвідку українських об'єктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також ворог здійснив мінометний обстріл поблизу Атинського на Сумщині.

На Харківському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою недопущення просування українських військ у бік державного кордону.

Ворог здійснив обстріл позицій українських військ зі ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харкова та населених пунктів Уди, Прудянка, Слатино, Борщова, Російські Тишки, Печеніги, Чугуїв та Леб'яжі. Наніс авіаційні удари неподалік Прудянки, Рубіжного та Верхнього Салтова.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні настання сил оборони, активно веде повітряну розвідку БПЛА.

Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Кавказ, Біла Криниця, Мурахівка, Кобзарці, Оленівка, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Благодатне, Нова Зоря та Таврійське. А авіаційні удари – біля Потьомкіно та Білої Криниці.

У готовності до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї.

У Генштабі також зазначають, що особовий склад противника деморалізований, що зумовлено постійним перенесенням термінів їхньої ротації. Загарбники бояться активного опору місцевого населення, яке наростає, зокрема, у Херсонській та Запорізькій областях. Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі у бойових діях на території України.