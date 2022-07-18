Джерела: Венедиктова не погоджується зі своїм усуненням

Усунена указом президента з посади генпрокурора Ірина Венедиктова заявила, що процедура звільнення генерального прокурора всім добре відома, а інша не передбачена законом, повідомляє Українська правда.

Про це повідомила Венедиктова у Facebook, співрозмовники УП в Офісі генерального прокурора.

"Я не можу і не збираюся сперечатися з думкою чи рішенням президента – президент у своєму праві приймати рішення, зокрема обговорюване. Процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої ні, інша не передбачена законом".

Венедиктова заявила, що поки що не обговорювала питання свого усунення з жодною людиною і утримується від коментарів.

"Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без вираження взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар ", - додала вона.

У той же час, як повідомили джерела в Офісі генерального прокурора, Венедиктова не погоджується з рішенням про своє усунення і в понеділок була на робочому місці.

За словами співрозмовників, на 10 годину ранку Олексій Симоненко, на якого покладено виконання обов'язків генпрокурора, хотів провести робочу нараду. Венедиктова, що знаходилася в офісі, виявила бажання взяти в ньому участь. Симоненко був проти цього, і нарада не відбулася. Однак Симоненко зустрівся із заступниками генпрокурора та сказав їм, що жодних кадрових змін не планується.

Співрозмовник в ОГПУ додає, що своїм підлеглим Венедиктова сказала, що її звільнили з порушенням закону і тому вона не визнає відсторонення від посади. На повідомлення журналістів УП вона не відповідає.

Довідка: Генеральний прокурор звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради.