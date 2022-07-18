ОВА: кількість загиблих від ракетного удару по Дніпру зросла до 4 осіб
Рятувальники дістали тіло четвертого загиблого з-під завалів на місці ракетного удару, що стався 15 липня в Дніпрі, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
"Рятувальники витягли з-під завалів тіло загиблого через ракетний удар у Дніпрі.
Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершено.
Але ворожа атака забрала життя чотирьох людей, шістнадцять дістали поранення. Сім із них зараз у лікарні".
Резніченко додав, що працівники ДСНС за три доби розібрали на підприємстві понад 325 тонн зруйнованих металоконструкцій.
Передісторія:
- 15 липня російська армія завдала серії ракетних ударів, зокрема по Дніпру: ракети потрапили в район Південного машинобудівного заводу ім. А.М. Макарова та Робочої вулиці.
- Повідомлялося про трьох загиблих та 16 постраждалих. Одна людина вважалася зниклою безвісти.