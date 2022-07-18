ОВА: кількість загиблих від ракетного удару по Дніпру зросла до 4 осіб

Рятувальники дістали тіло четвертого загиблого з-під завалів на місці ракетного удару, що стався 15 липня в Дніпрі, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"Рятувальники витягли з-під завалів тіло загиблого через ракетний удар у Дніпрі.

Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершено.

Але ворожа атака забрала життя чотирьох людей, шістнадцять дістали поранення. Сім із них зараз у лікарні".

Резніченко додав, що працівники ДСНС за три доби розібрали на підприємстві понад 325 тонн зруйнованих металоконструкцій.

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