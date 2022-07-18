Axios: Трампу загрожує суд через штурм Капітолію його прихильниками

Комітет Палати представників, який розслідує штурм Капітолію 6 січня 2021 року, планує цього тижня передати міністерству юстиції США матеріали, які доводять пряму причетність до подій Дональда Трампа, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Axios.

Комітет уже більше року розслідує обставини подій 6 січня та намагається довести, що 45 президент США був причетний до заохочення нападу на Капітолій.

Під час восьмого слухання, яке заплановане у четвер і може стати останнім цього літа, мають бути подані докази, що Трамп навмисне саботував свої обов'язки верховного головнокомандувача і не зупинив штурм і, можливо, навіть заохочував його.

Під час восьмого слухання, яке заплановане у четвер і може стати останнім цього літа, мають бути подані докази, що Трамп навмисне саботував свої обов'язки верховного головнокомандувача і не зупинив штурм і, можливо, навіть заохочував його.

Також Комітет спробує довести, що Трамп хотів переглянути результати президентських виборів 2020 року "усілякими можливими способами".

Як зазначає AP, міністерство юстиції США нещодавно розширило розслідування подій 6 січня, включивши до нього деяких соратників 45 президентів. Але поки що вони не говорили, чи звинувачуватимуть проти самого Трампа.

Очікується, що комітет Палати представників оприлюднить фінальний звіт щодо розслідування подій штурму Капітолію вже цієї осені – напередодні проміжних виборів до Конгресу, коли переобиратимуться всі члени нижньої палати та третина сенаторів.

Як відомо, 6 січня тисячі шанувальників Дональда Трампа увірвалися до будівлі Капітолію, де на цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей, включаючи поліцейських, а проти сотень було порушено кримінальні справи.