Облрада: ЗСУ знову вдарили по російських військах у Новій Каховці

На Херсонщині ЗСУ знову вдарили по російських загарбниках у тимчасово підконтрольній ворогові Новій Каховці, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив у Фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"У Новій Каховці багато промислових підприємств. Відповідно є велика кількість складів. Зокрема, саме тому росіяни розміщують там свої боєкомплекти в надії, що вони будуть у безпеці. Щойно зафіксовані ще прильоти, тому орки дуже помиляються", - зазначив Хлань.

Також він оприлюднив фото вибуху у Новій Каховці "в районі асфальтного заводу на об'їзній".

Як повідомлялося, українська армія, використовуючи нову високоточну зброю, знищує склади боєприпасів та техніку у тилу ворога на тимчасово захоплених територіях.