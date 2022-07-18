Глава МЕА: Європа має негайно скоротити споживання газу

Міжнародне енергетичне агентство попередило, що Європа в контексті скорочення поставок газу з Росії повинна "використовувати день, що залишився" і негайно скоротити споживання напередодні зими, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на главу МЕА Фатіха Біроля.

Він вважає, що скорочення російських поставок означають провал зусиль Європи і закликав уряди використовувати день, що залишився", щоб заповнити газосховища протягом наступних трьох місяців.

"Останні кроки Росії щодо ще більшого скорочення потоків природного газу до Європи у поєднанні з іншими нещодавніми перебоями у постачанні є тривожним сигналом для ЄС", - заявив Біроль. Він додав, що, хоча високі ціни вже стримали певну кількість споживання, "потрібні набагато більші скорочення, щоб підготувати Європу до суворої зими".

Глава агентства, що діє як енергетичний наглядовий орган для країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), сказав, що згідно з останнім аналізом МЕА Європі необхідно скоротити споживання на 12 мільярдів кубометрів з сьогоднішнього дня і до початку опалювального сезону, що еквівалентно 130 танкерам зрідженого газу.

Наголошується, що Брюссель цього тижня має оголосити план скорочення газу напередодні опалювального сезону, який рекомендує заходи для країн ЄС щодо скорочення використання газу.

Нагадуємо:

Євросоюз розробив план термінових заходів для всієї економіки, зокрема, зниження температури опалення та кондиціонерів, щоб підготуватися до можливого припинення постачання газу Росією. Його планують схвалити 20 липня.

Згідно з документом, потоки з Росії наразі становлять менше ніж 30% від середнього показника з 2016 по 2021 рік.