Глава Нікопольської РВА спростував фейк ворога про нібито "здачу" міста

Українська влада не складала Нікополь. Це фейк, який розповсюджує ворожа армія, повідомляє Укрінформ.

Про це у Телеграмі написав голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Офіційно. Здача міста Нікополя - не більше ніж вкидання ворога. Олександр Іванович (мер міста - ред.) на робочому місці, як і решта. Настрій бойовий", - написав він.

За словами Євтушенка, усі працюють на своїх місцях.

На жаль, небезпека обстрілу залишається.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 18 липня збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, обстріляли з артилерії м. Нікополь. Внаслідок ворожого обстрілу місцеву мешканку із осколковими пораненнями доправили до лікарні.

Пошкоджено інфраструктуру промислового та енергетичного підприємства, річковий порт міста, 16 приватних будинків, приміщення лікарні та газопровід.