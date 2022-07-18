Посли ЄС, Ізраїлю та Швейцарії відвідали Вінницю після ракетного удару РФ

Посли 16 держав-членів ЄС, Ізраїлю та Швейцарії на чолі з представництвом ЄС в Україні завітали до Вінниці, яка минулого тижня постраждала внаслідок російського ракетного удару, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться на сторінці Facebook представництва ЄС в Україні.

Під час візиту, що відбувся на знак солідарності, вони засудили ракетний удар, завданий Росією по місту 14 липня, в результаті якого загинули 24 мирні жителі, з них троє дітей, ще більше 200 отримали поранення.

"Ракетний удар по центру Вінниці є черговим з безперервного ряду обстрілів, що їх Росія систематично, свідомо та невибірково наносить по мирному населенню та цивільній інфраструктурі України, у тому числі й по об’єктах, що символізують українську культуру та національну ідентичність: школах, бібліотеках, музеях" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що удару було завдано того ж дня, коли представники Європейського Союзу та міжнародні посадові особи зібралися в Гаазі, щоб обговорити відповідальність Росії за військові злочини, які скоюються в Україні. Також того ж дня ОБСЄ оприлюднила звіт, підготовлений у рамках Московського механізму, де йдеться про кричущі звірства, які російські військові вчинили проти безневинних жінок і чоловіків, дівчаток і хлопчиків різного віку.

"Європейський Союз усіма можливими способами підтримує зусилля, спрямовані на притягнення винних у найсерйозніших воєнних злочинах, скоєних російськими військами та їхнім політичним керівництвом, до відповідальності. Ми повинні забезпечити справедливість. Це наш обов’язок перед усіма жертвами російської агресії серед мирного населення. У ХХІ столітті "брак знань" чи "просто виконання наказів" більше не є виправданнями. Не можна допустити безкарності" - йдеться у повідомленні.

Раніше посол США Бріджіт Брінк порівняла російські удари по Україні зі звірствами нацистів у Бабиному Яру та закликала світ допомогти Україні захиститися від них.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар із кризового регулювання Янез Ленарчич рішуче засудили атаку і заявили, що порушення та злочини, вчинені російськими військами та їх політичним керівництвом, не можуть залишитися безкарними.