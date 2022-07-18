ОВА: російські війська ввечері обстріляли Миколаїв, є поранена

Увечері 18 липня російські війська знову обстріляли Миколаїв, внаслідок чого постраждала одна жінка, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що за добу в області постраждали 17 людей внаслідок російських ударів.

«Ввечері о 17:15 був ще удар, поранено одну жінку. Загалом по області поранено 17 людей, без жертв», - зазначив він.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що обстріляли Корабельний район.