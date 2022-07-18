Борель: європейські суспільства не можуть дозволити собі втому від війни

Глава Європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що європейські суспільства не можуть дозволити собі втомитися від війни, бо саме на це розраховує Путін, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на прес-конференції після засідання Ради ЄС.

"Я впевнений, що Путін розраховує на демократичну втому. Я в цьому впевнений. Він вважає, що демократії слабкі, новини перекриваються іншими новинами... Але ні. Європейські суспільства не можуть дозволити собі втому", - сказав він.

За словами Борреля, уряди держав-членів повинні продовжувати дотримуватись рішень, які вони ухвалили, маючи на увазі вже введені санкції.

"Вони ухвалили рішення запровадити обмежувальні заходи проти російської економіки, і вони повинні їх виконувати. І вони повинні підтримувати тиск на економіку Росії, усвідомлюючи, що чудового врегулювання не станеться. Але ми повинні робити це так само, як і продовжувати надавати військову підтримку" - заявив Борель.

За кілька днів до зустрічі міністрів закордонних справ прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував санкційну політику ЄС.

"Спочатку я думав, що ми просто вистрілили собі в ногу, але тепер ясно, що європейська економіка вистрілила у легені, і вона задихається", - сказав Орбан.

Однак Боррель відкинув такі звинувачення та звинуватив критиків у роботі з неправдивою інформацією. Він навів приклад таких повідомлень, зокрема, що нафтове ембарго спричинило зростання цін на нафту. Ціна на нафту впала після ухвалення ембарго і зараз перебуває на тому ж рівні, що й до початку російської війни проти України, зазначив головний дипломат ЄС.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу у понеділок узгодили новий санкційний пакет проти Росії – там немає додаткових заборон на постачання енергоносіїв.