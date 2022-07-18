Мер: 9 окупантів із ЗАЕС госпіталізовано з пораненнями, є загиблі

Дев'ять російських військових із "охорони" Запорізької АЕС потрапили до лікарні з пораненнями, також серед них є загиблі, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив мер Енергодару, де розташована атомна станція, Дмитро Орлов у Telegram.

Він не називає причини того, що сталося, але повідомляє, що "на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС сталася подія, внаслідок якої рашистів трохи поменшало фізично".

"Оскільки зараз ходить багато домислів навколо цієї ситуації, оперуватимемо лише відомими нам фактами станом на даний момент і чекатимемо на оновлення інформації.

Отже, відомо точно. У другій половині дня до міської лікарні терміново доставлено 9 військових країн-терористів з пораненнями різного ступеня тяжкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані до стаціонару. Один із них у тяжкому стані – у реанімацію. Також є й загиблі, але назвати їх точну кількість поки що ми не можемо.

Як і не будемо додумувати, що стало причиною одночасного "проріджування" рядів окупантів на об'єкті, який вони начебто ретельно "охоронюють". Про це, гадаю, пізніше скажуть компетентні служби".

Він додав, що росіяни "злякалися настільки, що в паніці бігали територією станції, на тривалий час заблокували на підприємстві одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти один одного. Зрештою людей відпустили".

Раніше стало відомо, що російські окупанти встановлюють ракетні комплекси на території Запорізької АЕС, з яких обстрілюють Нікополь.

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