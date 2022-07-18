Залужний: нам вдалося стабілізувати ситуацію, допомогли HIMARS

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі заявив, що Україні вдалося стабілізувати ситуацію на полі бою, повідомляє Українська правда.

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"Нам удалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована.

Важливим фактором, що сприяє утриманню нами оборонних рубежів та позицій, є своєчасне прибуття М142 HIMARS, що завдають прицільних ударів по ворожих пунктах управління, складів зберігання боєприпасів та палива”.

Залужний зазначив, що традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що напередодні засідання контактної групи з оборони України вони із Міллі синхронізували запити української сторони.