Рєзніков пообіцяв "дуже хороші новини" після розмови з головою Пентагону

Міністр оборони Олексій Резніков у понеділок повідомив про телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном та анонсував "дуже хороші новини" зі США, повідомляє Європейська правда.

"Я обговорив з нашим чудовим другом Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у рамках "Рамштайн": ми погодили порядок денний, поділилися інформацією про контроль над зброєю, що надходить в Україну і т.д. Також, глава Пентагону має дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше", – написав Резніков у Twitter.

Я розмовляв з нашим великим friend Lloyd J. Austin III, upcoming setup in framework #Ramstein : ми збираємося на agenda, shared information on control arms arriving to ???????? etc. Also, @SecDef has some very good news, but details will come a little later pic.twitter.com/J3grbGZzV3 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 18, 2022

Минулого тижня у Міністерстві оборони США повідомили, що наступна четверта зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня в онлайн-форматі.

Нагадаємо, попередня зустріч формату "Рамштайн" (за назвою бази ВПС США у Німеччині, де відбулася перша зустріч) проходила 15 червня у Брюсселі за особистої присутності учасників, у ній взяли участь представники оборонних відомств майже 50 країн.