Стали відомі імена чотирьох претендентів на посаду Джонсона

За результатами третього туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великобританії у понеділок участь у виборах братимуть четверо кандидатів, повідомляє Європейська правда.

За словами голови процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 387 голосів депутатів Консервативної партії із 388 можливих.

За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:

колишній міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (58 голосів);

молодша міністр із торгівельної політики Пенні Мордонт (82);

колишній міністр фінансів Ріші Сунак (115);

міністр закордонних справ Ліз Трасс (71).

Голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат набрав найменшу кількість голосів – 31 – і вибуває з перегонів.

У вівторок о 17.00 відбудеться четвертий тур голосування. У середу відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів.

У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.