Зеленський: вирішується питання щодо звільнення 28 співробітників СБУ

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок, 18 липня, заявив, що зараз вирішується питання про звільнення із СБУ 28 осіб, повідомляє Новое время.

Глава держави сказав, що зараз триває кадрова ревізія СБУ.

«Вирішується питання про звільнення 28 посадових осіб. Різний рівень, різні напрямки, але підстави схожі: незадовільний результат роботи», - повідомив Зеленський.

17 липня Володимир Зеленський усунув від виконання обов'язків керівника СБУ Івана Баканова та генерального прокурора Ірину Венедиктову. Президент пояснив, що ухвалив рішення через велику кількість кримінальних проваджень про держзраду та колабораціонізм серед співробітників правоохоронних органів.

Заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов уточнив, що ні Баканова, ні Венедиктова не звільнено остаточно і усунуто на час перевірки.

Виконувачем обов'язків генерального прокурора України буде Олексій Симоненко, заступник Венедиктової. Обов'язки голови СБУ тимчасово виконуватиме перший заступник голови відомства Василь Малюк.