ЄС погодився розпочати переговори щодо вступу з Албанією та Північною Македонією

Рада Європейського Союзу в понеділок прийняла рішення розпочати переговори з Албанією та Північною Македонією щодо вступу до ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії, що головує в Раді ЄС, Петро Фіала

"Рада ЄС на чолі з Чехією щойно погодилася розпочати переговори про вступ з Албанією та Північною Македонією! Ми зробили ще один важливий крок до наближення Західних Балкан до ЄС. Це великий успіх нашого головування", - написав Фіала у Twitter.

Він додав, що у вівторок зустрінеться з прем'єром Албанії Еді Рамою та главою уряду Північної Македонії Дімітаром Ковачевським "щоб обговорити наступні кроки на їхньому шляху до ЄС".

@EUCouncil led by @EU2022_CZ має широку широку широку точку доступу з Albania і North Macedonia!



Вони мають інші важливі кроки догори під час Western Balkans closer to EU. Він є великим успіхом нашої Presidency. - Petr Fiala (@P_Fiala) July 18, 2022

Нагадаємо, в суботу парламент Північної Македонії прийняв укладену за посередництвом Франції угоду, спрямовану на врегулювання суперечки з Болгарією і розблокування шляху до переговорів, що давно назріли, про членство в ЄС.

Підписання відбулося після трьох днів запеклих обговорень та масових протестів у Скоп'є. Уряд Північної Македонії може розпочати фактичні переговори з Брюсселем лише після того, як змінить конституцію та включить до неї згадку про болгарів.

В угоді пропонується внести поправки до конституції Північної Македонії, щоб визнати болгарську меншість, а решта питань обговорюватиметься між Скоп'є та Софією. Французька пропозиція не вимагає від Болгарії визнання македонської мови. Болгарія дозволить своєму західнобалканському сусідові розпочати переговори про членство у ЄС.

У неділю глави МЗС Болгарії та Північної Македонії підписали двосторонній протокол про втілення дорожньої карти, яка відкриває для Скоп'є шлях до початку переговорів щодо вступу до ЄС.