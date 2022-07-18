ОВА: по Сумщині ворог випустив понад півтори сотні мін та снарядів, є поранені

По Сумській області за день війська Росії випустили понад півтори сотні мін та снарядів, кілька місцевих жителів поранено, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"З половини одинадцятої ранку росіяни почали обстрілювати наші території. Вороги били по Глухівській, Шалигінській, Білопольській, Хотинській, Миропільській, Есманьській громадам. За день ворог випустив понад 150 мiн і снарядів. Били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. з кулеметів та гранатометів", – йдеться у повідомленні.

Живицький зазначив, що внаслідок одного з обстрілів є суттєві ушкодження, а також поранені.

За його словами, о пів на другу росіяни вдарили з "Градів" по Білополі. 40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарські будівлі та транспорт. Поранено двох людей.

Як повідомлялося, російські війська вранці 18 липня обстріляли чотири громади на Сумщині з мінометів, великокаліберного кулемета та реактивної артилерії. Увечері 17 липня росіяни знову обстріляли з мінометів Атинський психоневрологічний інтернат.