У парламенті Британії не вдалося винести вотум недовіри уряду Джонсона

Члени британського парламенту не підтримали вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який подав у відставку, свідчать дані голосування, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Проти проголосували 349 парламентаріїв, 238 висловилися за. Більшість місць в палаті (358 з 650) зараз належить консерваторам, лідером яких є Джонсон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 7 липня, Борис Джонсон оголосив, що йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Рішення було прийнято після відставок в уряді, викликаних скандалом з Крісом Пінчером.