Генштаб: РФ кидає у атаку представників нацменшин, там росте незадоволення

За даними Генштабу ЗСУ, Російське командування кидає військовослужбовців несловянських національностей у найризикованіші атаки, через це серед них росте невдоволення.

Зазначається, що у зв’язку з втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів ЗС Білорусі, залучених до прикриття ділянки кордону. У прикордонних районах ведеться розвідка БпЛА. Є загроза ракетних та авіаційних ударів з території і Білорусі.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують посилено охороняти ділянку українсько-російського кордону. Ворог обстріляв із мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та населених пунктів Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області. Підрозділи противника продовжують ведення повітряної розвідки.

На Харківському напрямку ворог веде бойові дії для утримання рубежів. Здійснював обстріли із артилерії різних калібрів зокрема неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва. Ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

На Слов’янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов’янська. Здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших.

Після авіаудару неподалік Гусарівки окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт. Наші воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули загарбників назад.

На Краматорському напрямку противник стріляв із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар’ївка. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського. Ворог вів штурм поблизу Спірного, успіху не мав, відійшов. Намагається наступати в напрямку Григорівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірська ТЕС, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Авіаудари зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровське. Всі спроби штурму у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни відбили.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Завдав авіаудару поблизу Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку противник здалеку веде обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, здійснює повітряну розвідку БпЛА. Продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони.

Залишається високий рівень загрози ракетних ударів по всій території України.