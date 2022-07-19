ОВА: окупанти вдарили по Нікополю з "Градів"

Російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. Люди не постраждали. Про це повідомили﻿ начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко﻿ та голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Уточнюється, що по Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів з РСЗВ "Град".

Унаслідок обстрілу є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили пожежі, їх уже ліквідували.

У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило.

У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді, без постраждалих.