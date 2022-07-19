ОВА: окупанти вдарили по Нікополю з "Градів"
Російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. Люди не постраждали. Про це повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Уточнюється, що по Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів з РСЗВ "Град".
Унаслідок обстрілу є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили пожежі, їх уже ліквідували.
У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило.
У Криворізькому районі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді, без постраждалих.