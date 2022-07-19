ОВА: війська РФ завдали ракетних ударів по Одещині

Окупанти вночі завдали ракетних ударів по Одеській області, є поранені. Про це повідомив﻿ спікер Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на ОК "Південь.

"По Одещині ворог вдарив ракетами вночі. 7 крилатих ракет типу "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря. 1 збита силами протиповітряної оборони, 6 влучили по мирному селу" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина.

Пожежу на площі 300 кв.м. оперативно ліквідовано.