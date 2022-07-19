У додатку "Дія" з'являться документи англійською

У додатку "Дія" з'являться документи англійською
Фото: t.me/zedigital

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував появу в додатку "Дія" англомовної версії закордонного паспорта, водійських прав та техпаспорта на авто.

Минулого тижня міністр розповідав, що деякі цифрові документи у "Дія" матимуть англійську версію. 18 липня Федоров та його команда розглянули конкретні приклади цього.

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t.me/zedigital
"Ми переведемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.
Це ще один крок до міжнародної інтеграції "Дії". Вже завершуємо технічні деталі розробки та незабаром вийдемо з бета-тестом" , - наголосив міністр.

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