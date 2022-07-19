У додатку "Дія" з'являться документи англійською
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував появу в додатку "Дія" англомовної версії закордонного паспорта, водійських прав та техпаспорта на авто.
Минулого тижня міністр розповідав, що деякі цифрові документи у "Дія" матимуть англійську версію. 18 липня Федоров та його команда розглянули конкретні приклади цього.
"Ми переведемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.
Це ще один крок до міжнародної інтеграції "Дії". Вже завершуємо технічні деталі розробки та незабаром вийдемо з бета-тестом" , - наголосив міністр.