У додатку "Дія" з'являться документи англійською

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував появу в додатку "Дія" англомовної версії закордонного паспорта, водійських прав та техпаспорта на авто.

Минулого тижня міністр розповідав, що деякі цифрові документи у "Дія" матимуть англійську версію. 18 липня Федоров та його команда розглянули конкретні приклади цього.

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"Ми переведемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.