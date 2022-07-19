Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі
Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті з "С" ("дефолт неминучий") до RD ("обмежений дефолт" або дефолт за окремими зобов'язаннями). Про це йдеться у заяві, опублікованій 19 липня, повідомляє Корреспондент.
"Після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року щодо виплати купона за єврооблігаціями 2027 року ми знизили довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті до "обмеженого дефолту", - зазначили у Fitch.
Агентство додало, що зниження поширюється лише на довгострокові зовнішні боргові зобов'язання країни. Довгостроковий рейтинг у місцевій валюті залишається на рівні "ССС".
Нагадаємо, 15 липня рейтингове агентство Moody's визнало купонні виплати за єврооблігаціями Belarus-27, здійснені в білоруських рублях, дефолтом Білорусі за зовнішнім боргом.