Данілов заявив про перехід ЗСУ на стандарти НАТО
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна переходить на озброєння за стандартами НАТО. Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє Корреспондент.
"Наша країна переходить на стандарти НАТО. Це дуже важлива річ. 155 Калібр, інші калібри НАТО. Щодо HIMARS, є деяке розуміння, що ми вже почали отримувати снаряди, які рушають набагато далі, ніж це було на початку. І сподіватимемося, що те, що нам потрібне, тієї дальності, найближчим часом з'явиться на території нашої країни", - сказав Данілов.
Він зазначив, що раніше використовувалися снаряди радянських калібрів, які майже закінчилися у Європі.
"Є снаряди радянського зразка, які були, так звані 152 та 122 калібри. З урахуванням того, що війна триває довгий період, велика кількість снарядів використовується щодня. Снаряди 152 та 122 калібру майже закінчуються взагалі в Європі, якщо не сказати, що вже закінчилися", - сказав Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що завдяки постачанню зброї на фронті починає змінюватися ситуація.
"Зараз завдяки тому, що ми отримуємо достатню кількість зброї від наших партнерів, ми встановили певний паритет у певній позиції", - сказав Данілов.
Водночас він зазначив, що цього озброєння все-таки недостатньо для якнайшвидшого завершення війни перемогою України, тому великі надії покладаються на зустріч Рамштайн-4, яка відбудеться найближчими днями.
"Ще раз наголошую, що ситуація змінилася порівняно з тим, що було у березні, у квітні місяці, навіть те, що було у травні місяці... Головне, щоб не зупинялися ті літаки, які щодня сідають у найближчу країну-члена НАТО, яка є біля нашого кордону. Робота триває там 24 години на добу", - наголосив Данілов.