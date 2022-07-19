Данілов заявив про перехід ЗСУ на стандарти НАТО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна переходить на озброєння за стандартами НАТО. Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"Наша країна переходить на стандарти НАТО. Це дуже важлива річ. 155 Калібр, інші калібри НАТО. Щодо HIMARS, є деяке розуміння, що ми вже почали отримувати снаряди, які рушають набагато далі, ніж це було на початку. І сподіватимемося, що те, що нам потрібне, тієї дальності, найближчим часом з'явиться на території нашої країни" , - сказав Данілов. ﻿

Він зазначив, що раніше використовувалися снаряди радянських калібрів, які майже закінчилися у Європі.

"Є снаряди радянського зразка, які були, так звані 152 та 122 калібри. З урахуванням того, що війна триває довгий період, велика кількість снарядів використовується щодня. Снаряди 152 та 122 калібру майже закінчуються взагалі в Європі, якщо не сказати, що вже закінчилися" , - сказав Данілов. ﻿

Секретар РНБО наголосив, що завдяки постачанню зброї на фронті починає змінюватися ситуація.

"Зараз завдяки тому, що ми отримуємо достатню кількість зброї від наших партнерів, ми встановили певний паритет у певній позиції" , - сказав Данілов. ﻿

Водночас він зазначив, що цього озброєння все-таки недостатньо для якнайшвидшого завершення війни перемогою України, тому великі надії покладаються на зустріч Рамштайн-4, яка відбудеться найближчими днями.