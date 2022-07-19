Данілов заявив про перехід ЗСУ на стандарти НАТО

Данілов заявив про перехід ЗСУ на стандарти НАТО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна переходить на озброєння за стандартами НАТО. Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє Корреспондент.

 "Наша країна переходить на стандарти НАТО. Це дуже важлива річ. 155 Калібр, інші калібри НАТО. Щодо HIMARS, є деяке розуміння, що ми вже почали отримувати снаряди, які рушають набагато далі, ніж це було на початку. І сподіватимемося, що те, що нам потрібне, тієї дальності, найближчим часом з'явиться на території нашої країни", - сказав Данілов.﻿

Він зазначив, що раніше використовувалися снаряди радянських калібрів, які майже закінчилися у Європі. 

"Є снаряди радянського зразка, які були, так звані 152 та 122 калібри. З урахуванням того, що війна триває довгий період, велика кількість снарядів використовується щодня. Снаряди 152 та 122 калібру майже закінчуються взагалі в Європі, якщо не сказати, що вже закінчилися", - сказав Данілов. ﻿

Секретар РНБО наголосив, що завдяки постачанню зброї на фронті починає змінюватися ситуація. 

"Зараз завдяки тому, що ми отримуємо достатню кількість зброї від наших партнерів, ми встановили певний паритет у певній позиції", - сказав Данілов. ﻿

Водночас він зазначив, що цього озброєння все-таки недостатньо для якнайшвидшого завершення війни перемогою України, тому великі надії покладаються на зустріч Рамштайн-4, яка відбудеться найближчими днями. 

"Ще раз наголошую, що ситуація змінилася порівняно з тим, що було у березні, у квітні місяці, навіть те, що було у травні місяці... Головне, щоб не зупинялися ті літаки, які щодня сідають у найближчу країну-члена НАТО, яка є біля нашого кордону. Робота триває там 24 години на добу", - наголосив Данілов.

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