Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1691 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3892 (+6) од,

артилерійських систем – 851 (+2) од,

РСЗВ - 248 (+0) од,

засобів ППО - 113 (+0) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 693 (+3),

крилатих ракет - 167 (+1),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14) од,

спеціальної техніки - 70 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Дані уточнюються.