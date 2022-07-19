Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1691 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3892 (+6) од,
- артилерійських систем – 851 (+2) од,
- РСЗВ - 248 (+0) од,
- засобів ППО - 113 (+0) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 693 (+3),
- крилатих ракет - 167 (+1),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14) од,
- спеціальної техніки - 70 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Дані уточнюються.