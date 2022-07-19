Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1691 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3892 (+6) од,
  • артилерійських систем – 851 (+2) од,
  • РСЗВ - 248 (+0) од,
  • засобів ППО - 113 (+0) од,
  • літаків – 220 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 693 (+3),
  • крилатих ракет - 167 (+1),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14) од,
  • спеціальної техніки - 70 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Дані уточнюються.

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