Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Венедіктової

У вівторок, 19 липня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки, повідомляє Новое время.

Відповідний документ зареєстровано за № 7567 і вже передано на розгляд керівництву та профільному комітету парламенту.

Текст проєкту постанови на сайті Ради зараз відсутній.

Депутат Олександр Бакумов повідомив, що профільний комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності не зміг зібрати кворум для проведення засідання щодо постанови про звільнення генпрокурора Ірини Венедиктової.

Раніше глава держави усунув Венедіктову разом з главою Служби безпеки України Іваном Бакановим із займаних посад.

Приводом для цього стала велика кількість кримінальних справ про колабораціонізм серед працівників обох відомств.

Виконувачем обов’язків генерального прокурора поки що буде Олексій Симоненко, заступник Венедіктової, а голови СБУ — перший заступник Баканова Василь Малюк.