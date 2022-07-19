Росія оголосила у розшук Дмитра Гордона

Російські ЗМІ повідомляють, що Міністерство внутрішніх Росії оголосило у розшук українського журналіста Дмитра Гордона, повідомляє Новое время.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК" , - йдеться у відповіді відомства на запит журналістів.

Про яку статтю кримінального кодексу РФ йдеться, не уточнюється.

22 березня повідомлялося, що слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за трьома статтями проти українського журналіста Дмитра Гордона.

Росія звинувачує українського журналіста у публічних закликах до розв'язання війни, розпалюванні ненависті за ознакою національності та публічному поширенні фейків про дії російських Збройних сил.