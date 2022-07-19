ОВА: окупанти обстріляли Харківську область

У вівторок, 19 липня, російські окупанти обстріляли Харківську область, є поранені. Про це повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема сьогодні зранку ворог обстріляв с. Мосьпанове, двоє людей отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ.Через ранкові обстріли Циркунів поранено одну жінку.

О 03 год ночі війська РФ обстріляли с. Коробочкине, після 04 год окупанти завдали ракетного удару по с. Клугино-Башкирівка, Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі, додав Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Сталися дві пожежі на полях пшениці.

У Харківському районі внаслідок обстрілів сталася сильна пожежа в медичному закладі, загасити вдалося лише з третьої спроби.

Загалом протягом доби з пораненнями госпіталізували 5 мирних мешканців. У Харківському районі – 2 особи, Чугуївський район – 3 особи. На жаль, 75-річний чоловік через отримані травми внаслідок обстрілу в Харківському районі загинув.