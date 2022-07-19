Конкурсна комісія оголосила нового керівника САП

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що новим керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) стане Олександр Клименко.

Зазначається, що Клименко є детективом Національного антикорупційного бюро, відомим розслідуванням справи заступника керівника ОП Олега Татарова.

Конкурсна комісія затвердила Клименка переможцем ще півтора роки тому.

У нещодавньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до раніше проведеного конкурсу і доручив Кабінету міністрів розпочати конкурс з відбору директора Національного антикорупційного бюро України.