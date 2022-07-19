Обстріл Вінниці: жертв ракетного удару - вже 25

Голова Вінницької обладміністрації Сергій Борзов повідомив, що у Вінниці померла лікар-невролог Наталія Фальштинська, яка працювала в клініці "Нейромед" і стала жертвою ракетного удару, завданого росіянами 14 липня.

"Сьогодні в лікарні померла лікар-невролог Наталія Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Без мами залишилося троє дітей" , - повідомив Борзов.

Таким чином, кількість загиблих від ракетного удару по центру Вінниці зросла до 25-ти.

Під час ракетного удару по Вінниці 14 липня чи не найбільший удар припав на медичний центр "Нейромед". Його приміщення на першому поверсі при Будинку побуту "Ювілейний" було знищено повністю, там були персонал та пацієнти.

Клініка повідомляла, що внаслідок влучення російської ракети загинули адміністратор Катерина Гула та менеджер Тетяна Харченко, двоє медиків отримали тяжкі поранення: дитячий невролог Павло Ковальчук та невролог Наталія Фальштинська.