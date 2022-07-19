Зеленський звільнив заступника голови СБУ та перетасував обласних керівників

Після подання про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України президент Володимир Зеленський звільнив﻿ його заступника Володимира Горбенка та змінив декількох голів обласних управлінь СБУ.

19 липня Володимир Зеленський звільнив Горбенка Володимира Терентійовича з посади заступника голови Служби безпеки України.

Окрім цього президент звільнив з посади начальника управління СБУ в Сумській області Григоренка Руслана Володимировича і призначив замість нього Федорова Едуарда Володимировича.

Також глава держави звільнив із посади начальника управління СБУ у Дніпропетровській області Краснянського Володимира Юрійовича – і призначив замість нього Лисака Сергія Петровича, якого перед тим звільнив із посади начальника управління СБУ в Житомирській області.

Борзілова Євгена Вікторовича Зеленський пересунув із управління СБУ в Полтавській області в управління СБУ в Закарпатській області.

Натомість полтавське управління СБУ очолив Рудницький Іван Львович, який до того очолював саме управління спецслужби на Закарпатті.

Начальником управління СБУ в Харківській області став Куць Олександр Іванович.