Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ

Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ
Фото: t.me/yzheleznyak

Депутат Ярослав Железняк повідомив﻿, що Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

За словами нардепа, сам Баканов у залі парламенту був відсутній, а розгляд був "досить формальним".

Відставку підтримали 265 депутатів. За фракціями голоси розподілилися таким чином:

  • Слуга народу – 203
  • Європейська солідарність – 0
  • Батьківщина – 11
  • Платформа за життя та мир - 2
  • За майбутнє – 12
  • Голос – 0
  • Довіра – 17
  • Відновлення України – 11
  • Позафракційні – 9

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