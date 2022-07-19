Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ

Депутат Ярослав Железняк повідомив﻿, що Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

За словами нардепа, сам Баканов у залі парламенту був відсутній, а розгляд був "досить формальним".

Відставку підтримали 265 депутатів. За фракціями голоси розподілилися таким чином: