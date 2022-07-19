Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ
Депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.
За словами нардепа, сам Баканов у залі парламенту був відсутній, а розгляд був "досить формальним".
Відставку підтримали 265 депутатів. За фракціями голоси розподілилися таким чином:
- Слуга народу – 203
- Європейська солідарність – 0
- Батьківщина – 11
- Платформа за життя та мир - 2
- За майбутнє – 12
- Голос – 0
- Довіра – 17
- Відновлення України – 11
- Позафракційні – 9