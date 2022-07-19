У Єгипті сталася масштабна ДТП

У Єгипті 23 особи загинули та ще 32 отримали травми різного ступеня тяжкості внаслідок ДТП у центральній провінції Ель-Мінья. Про це, з посиланням на місцевий сайт Al-Youm Al-Sabia, повідомляє Корреспондент.

Аварія сталася на дорозі поблизу міста Маллаві. Автобус з 45 пасажирами, що прямував з південної провінції Сохаг у напрямку Каїра, врізався в припарковану на узбіччі вантажівку, в якій також були люди.

Постраждалих доставлено до місцевої лікарні, де їм надається медична допомога.

За попередніми даними, пасажири автобуса - мешканці південних регіонів Єгипту. Обставини аварії розслідуються.