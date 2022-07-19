ВР підтримала звільнення Венедіктової з посади генпрокурора
Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора України. За відповідне рішення проголосували 264 депутати.
Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.
Венедіктова була присутня на засіданні. Звільнення відбулося з обговоренням.
Відставку підтримали 264 депутати. За фракціями голоси розподілилися так:
- Слуга народу - 198
- Європейська солідарність - 0
- Батьківщина - 10
- Платформа за життя та мир - 14
- За майбутнє - 9
- Голос - 0
- Довіра - 17
- Відновлення України - 10
- Позафракційні - 6.
Питання призначення заміни також не виносилося сьогодні, додав депутат.