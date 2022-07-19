ВР підтримала звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора України. За відповідне рішення проголосували 264 депутати.

Про це повідомив﻿ депутат Ярослав Железняк.

Венедіктова була присутня на засіданні. Звільнення відбулося з обговоренням.

Відставку підтримали 264 депутати. За фракціями голоси розподілилися так:

Слуга народу - 198

Європейська солідарність - 0

Батьківщина - 10

Платформа за життя та мир - 14

За майбутнє - 9

Голос - 0

Довіра - 17

Відновлення України - 10

Позафракційні - 6.

Питання призначення заміни також не виносилося сьогодні, додав депутат.