ВР підтримала звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

ВР підтримала звільнення Венедіктової з посади генпрокурора
Фото: t.me/yzheleznyak

Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора України. За відповідне рішення проголосували 264 депутати.

Про це повідомив﻿ депутат Ярослав Железняк.

Венедіктова була присутня на засіданні. Звільнення відбулося з обговоренням.

Відставку підтримали 264 депутати. За фракціями голоси розподілилися так:

  • Слуга народу - 198
  • Європейська солідарність - 0
  • Батьківщина - 10
  • Платформа за життя та мир - 14
  • За майбутнє - 9
  • Голос - 0
  • Довіра - 17
  • Відновлення України - 10
  • Позафракційні - 6.

Питання призначення заміни також не виносилося сьогодні, додав депутат.

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